В Севастополе уволили военнослужащего, который напился и обматерил портрет Путина

Севастопольский гарнизонный военный суд принял решение об увольнении с военной службы капитан-лейтенанта за совершение дисциплинарного проступка. Сообщается, что он, напившись, проявлял агрессию в отношении сотрудников военной комендатуры и портрета президента РФ Владимира Путина. Решение опубликовано на официальном сайте высшей инстанции.«С 23 часов 29 июня 2019 г. до 00 часов 30 минут 30 июня 2019 г. Лавренчук совместно со своим подчиненным и иными военнослужащими, находясь на боевой службе за пределами территории Российской Федерации в месте размещения офицерского состава войсковой части (номер), употребил алкогольные напитки и исполнял обязанности военной службы в состоянии алкогольного опьянении, а при задержании сотрудниками полиции оказывал неповиновение требованиям последних, вел себя агрессивно. В военной комендатуре Лавренчук, проявляя агрессивное поведение, высказывал в адрес военного коменданта, личного состава военной комендатуры, а также портрета Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Российской Федерации нецензурную брань», – отмечается в решении.

По данному факту разбирательство провел и командир войсковой части (номер), по результатам которого он пришел к выводу, что в действиях Лавренчука присутствуют признаки грубого дисциплинарного проступка, а именно – исполнение обязанностей военной службы в состоянии алкогольного опьянения. Командир указал, что на момент проведения расследования по факту распития Лавренчуком алкогольных напитков разбирательство проводится сотрудниками военной комендатуры.

Известно, что уволенный военнослужащий был офицером-подводником, а инцидент случился в Тартусе (Сирия).

Решение суда экс-офицер попытался оспорить в суде.

«В обоснование исковых требований истец и его представители пояснили, что за употребление за пределами территории Российской Федерации на боевой службе 29 июня 2019 г. спиртных напитков, Лавренчук, при наличии смягчающих обстоятельств, не мог быть подвергнут дисциплинарному взысканию в виде досрочного увольнения с военной службы. По мнению представителей при наложении этого взыскания командующий Черноморским флотом не учел наличие поощрений, положительной характеристики по службе и малолетнего ребенка, а также отсутствие дисциплинарных взысканий», — говорится в решении.

В частности, как сообщила в ходе суда сторона защиты, уволенный «воздержаться от употребления алкоголя не смог, так как из-за длительной служебной командировки за пределами территории Российской Федерации, срок которой в последующем был продлен, он находился в подавленном состоянии».

Но суд постановил: «В удовлетворении административного искового заявления Лавренчука Олега Викторовича об оспаривании действий заместителя командира войсковой части (номер), связанных с составлением протокола о грубом дисциплинарном проступке от 6 июля 2019 г., решения командира войсковой части (номер) изложенного в протоколе о грубом дисциплинарном проступке от 6 июля 2019 г., заключения аттестационной комиссии войсковой части (номер) от 25 июля 2019 г., а также приказа командующего Черноморским флотом от 14 августа 2019 г. о применении к Лавренчуку О.В. более строгого вида дисциплинарного взыскания в виде досрочного увольнения с военной службы, отказать».







Четверг, 13 февраля 2020 г. 495

Источник: Портал Информер