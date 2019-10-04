В Севастополе уничтожили контрабандный сыр

Совместная проверка контролирующих органов Севастополя обнаружила на рынке города партию санкционного сыра. Согласно этикеткам и представленным документам, товар был произведен в Германии и Франции.

«(Сотрудники) выявили факт реализации иностранных сыров (Brie, Dorblu, Camembert) весом около 7 кг», – сообщает пресс-служба севастопольской таможни.

В связи с тем, что данная продукция является запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, сыры были изъяты из торгового оборота и уничтожены.

В совместной проверке принимали участие должностные лица таможни, севастопольской транспортной прокуратуры и управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю.

Ранее прокуратура сообщила об изъятии и уничтожении 4 кг санкционного сыра производства Германии и Литвы.





Пятница, 4 октября 2019 г. 299

Источник: Портал Информер