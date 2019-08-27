В Севастополе уничтожили немецкую бомбу SD-50

27 августа в акватории Севастополя состоялась спецоперация по уничтожению авиабомбы SD-50. Мероприятия проведены силами отделения подводного разминирования Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю и Черноморского флота.

Боеприпас времён Великой Отечественной войны был обнаружен специалистами накануне в ходе отработки заявки. Он находился на морском дне в акватории Песочной бухты на глубине 15-ти метров и на расстоянии в 600 метров от комплекса зданий Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова.

Авиабомба SD-50 в годы Великой Отечественной состояла на вооружении фашистской Германии и была одной из наиболее часто используемых. Предназначалась для поражения живой силы, бронетехники, населённых пунктов, производственных мощностей, объектов инфраструктуры и оборонительных сооружений противника.

Вес – 50 килограммов, радиус разрушающего действия гидроударной волны – 1 километр, радиус сейсмически опасной зоны – 161 метр.

Действие взрыва в воде распространяется на значительно большие расстояния, чем в воздушной среде – уничтожение бомбы на месте могло поставить под угрозу ближайшие здания и сооружения, расположенные на берегу Песочной бухты.

Потому было решено провести отбуксировку боеприпаса на безопасное расстояние и произвести его ликвидацию на траверзе мыса Толстый.

Приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности в ходе проводимых работ. На мысе Хрустальный в районе памятника Солдату и Матросу был развёрнут оперативный штаб. Блокирован доступ к побережью в районе Черноморского военно-морского училища, также оцеплена территория от Константиновского равелина до мыса Коса Северная.

Рейд в акватории Севастопольской бухты перекрыт, ограничено движение судов в Песочной, Карантинной, Круглой бухтах, запрещены подводные погружения и купание. Организовано дежурство пожарных, полиции, медицинских работников.

Мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета прошли успешно. Ими руководил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю Алексей Краснокутский. Они находились на многофункциональном пожарно-спасательном катере «Дмитрий Харченко» на безопасном расстоянии.

От МЧС в операции задействовано 9 единиц техники, 3 из которых– плавсредства, и 32 человека личного состава.





Вторник, 27 августа 2019 г. 280

Источник: Портал Информер