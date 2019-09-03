В Севастополе уничтожили 10 бомб (ФОТО)

На специальном полигоне чрезвычайного ведомства состоялась масштабная пиротехническая операция.

Сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю при участии специалистов Черноморского флота уничтожили десять авиационных бомб времён Великой Отечественной войны.

Боеприпасы как немецкого, так и советского производства относились к различным типам. Все они были найдены в разных районах севастопольского региона. Так как конструкция и состояние взрывателей допускали перевозку, было принято решение: с соблюдением всех необходимых мер безопасности транспортировать бомбы с территорий обнаружения.

Вес боеприпасов – от 2,5 до 250-ти килограммов.

Уничтожение прошло в плановом порядке в два подхода. Всего в операции было задействовано 7 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС – 4 человека личного состава и 2 единицы техники.





Вторник, 3 сентября 2019 г. 25

Источник: Портал Информер