В Севастополе усилят службу крови

18 октября 2019     31
В Севастополе усилят службу крови

В ближайшие годы севастопольская служба крови будет усилена за счёт укрепления материально-технической базы и информатизации процессов. Региональная программа развития службы крови была принята 17 октября на заседании правительства Севастополя.

Совершенствование специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи обусловливает возрастающую потребность медицинских организаций в компонентах крови.

В настоящее время общепризнано, что заготовка, переработка и хранение крови и ее компонентов должны производиться с использованием только современных технологий, позволяющих улучшать качество переработки крови, заготовку плазмы крови и ее карантинизацию.

Значимость решаемых службой крови задач требует значительных материальных затрат. Медицинское и специальное имущество службы крови подлежит постоянному восполнению по мере расходования, износа и истечения срока эксплуатации.

В настоящее время в учреждении службы крови имеется оборудование, выработавшее свой ресурс. В целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, необходимо дооснащение учреждения, в том числе ПЦР-оборудованием, единой информационной базой данных, обновление компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 45 миллионов рублей.

Реализация настоящей региональной программы к концу 2022 года создаст необходимые условия для устойчивого в течение последующих лет функционирования службы крови города Севастополя на качественно новом уровне.

 



Пятница, 18 октября 2019 г. 263

Источник: Портал Информер

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