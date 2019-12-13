В Севастополе установлен размер ежемесячных выплат приемным родителям на 2020 год

13 декабря 2019     16
В Севастополе установлен размер ежемесячных выплат приемным родителям на 2020 год

Соответствующее постановление принято в ходе еженедельного заседания правительства под председательством врио губернатора Михаила Развожаева.

«У нас ежегодно устанавливается размер ежемесячной выплаты приемным родителям с учетом количества детей, принятых на воспитание в семью. Размер вознаграждения приемным родителям за второго и более детей индексируется на 5,8%.

За каждого следующего ребенка свыше семерых размер вознаграждения увеличивается на 10 % от размера денежных средств, установленных за воспитание одного ребенка.

Кроме того, на каждого ребенка выплачивается по 17 тысяч рублей на его содержание», – сказала директор департамента образования и науки Елена Богомолова.

Размер выплат приемным родителям составит: на одного ребенка 12 тыс.130 рублей, на двух детей 12 тыс. 991 рублей, на трех детей 14 тыс. 172 рублей, на четырех детей 15 тыс. 353 рублей, на пятерых 16 тыс. 533 рублей, на шестерых 18 тыс. 980 рублей и на семерых детей 21 456 рублей.



Пятница, 13 декабря 2019 г. 38

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе вводится региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам
В Севастополе вводится региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам

Соответствующее постановление принято сегодня в ходе еженедельного заседания правительства под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева. «Предлагается, начиная …


Севастопольцы, все на бокс!
Севастопольцы, все на бокс!

С 13 по 14 декабря стартует турнир по боксу на кубок командующего Черноморским флотом, в котором примут участие республики: ДНР, …


Предприятия Севастополя выпустили рекордный объем вина
Предприятия Севастополя выпустили рекордный объем вина

На 1 декабря уже превышен итоговый показатель всего 2018 года. Как сообщили в городском департаменте сельского хозяйства, за 11 месяцев …


В Севастополе в 2020 году вырастет размер выплаты на приёмного ребёнка
В Севастополе в 2020 году вырастет размер выплаты на приёмного ребёнка

На заседании правительства под председательством врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева было решено увеличить размер выплат вознаграждения приёмным родителям. «Размер вознаграждения …


Росгвардия поучаствует в масштабном флешмобе с песней «В лесу родилась елочка»
Росгвардия поучаствует в масштабном флешмобе с песней «В лесу родилась елочка»

Росгвардия примет участие в приуроченном к Новому году масштабном флешмобе. 14 декабря сотрудники и военнослужащие ведомства исполнят песню «В лесу …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты