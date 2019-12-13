В Севастополе установлен размер ежемесячных выплат приемным родителям на 2020 год

Соответствующее постановление принято в ходе еженедельного заседания правительства под председательством врио губернатора Михаила Развожаева.

«У нас ежегодно устанавливается размер ежемесячной выплаты приемным родителям с учетом количества детей, принятых на воспитание в семью. Размер вознаграждения приемным родителям за второго и более детей индексируется на 5,8%.

За каждого следующего ребенка свыше семерых размер вознаграждения увеличивается на 10 % от размера денежных средств, установленных за воспитание одного ребенка.

Кроме того, на каждого ребенка выплачивается по 17 тысяч рублей на его содержание», – сказала директор департамента образования и науки Елена Богомолова.

Размер выплат приемным родителям составит: на одного ребенка 12 тыс.130 рублей, на двух детей 12 тыс. 991 рублей, на трех детей 14 тыс. 172 рублей, на четырех детей 15 тыс. 353 рублей, на пятерых 16 тыс. 533 рублей, на шестерых 18 тыс. 980 рублей и на семерых детей 21 456 рублей.







Пятница, 13 декабря 2019 г. 38

Источник: Портал Информер