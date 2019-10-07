В Севастополе установят видеокамеры у вечного огня на мысе Хрустальный

7 октября 2019     19
В Севастополе установят видеокамеры у вечного огня на мысе Хрустальный

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил городским службам установить видеокамеру у Вечного огня на мысе Хрустальный, чтобы оперативно получать информацию в случае, если огонь погаснет. Этот вопрос обсудили 7 сентября на аппаратном совещании в правительстве города.

Развожаев поинтересовался у подчинённых, почему накануне потух огонь – об этом он прочитал в СМИ.

«Ежедневно кто-то приезжает, но, я так понимаю, информацию не передали, что погас огонь. Там береговая линия – при сильном ветре бывает, что задувает», – сообщил и.о. вице-губернатора Владимир Базаров.

Врио отметил, что Севастополь – это «патриотическая столица России», а такая ситуация недопустима.«Поставьте там видеокамеры, пусть (ответственные) смотрят в режиме реального времени. Все эти объекты возьмите на контроль, чтобы были закреплены люди», – поручил Развожаев.

Справка:

Вечный огонь в Севастополе горит на Сапун-горе с 1970 года и на площади Нахимова у мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов с 1999 года. С 2007 года символ вечной памяти появился на мысе Хрустальный, у подножья памятника «Солдат и матрос». В феврале 2018 года на Малаховом кургане зажгли Вечный огонь после перерыва почти в 10 лет.


Понедельник, 7 октября 2019 г. 60

Источник: Портал Информер

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