В Севастополе утонула подводная лодка (ПОДРОБНОСТИ)

Плавучий док, в котором находилась выведенная из состава Черноморского флота списанная подводная лодка, затонул в ночь с субботы на воскресенье в Южной бухте Севастополя.

Причиной затопления субмарины “Горьковский комсомолец” (Б-380) стало технической состояние дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

Об этом сообщил помощник директора 13 судоремонтного завода Черноморского флота Минобороны России Сергей Горбачев.

На данный момент лодка находится на плаву. Корабль списан и выведен из состава Черноморского флота. Работы специалистами завода на этих объектах не велись

Фото РИА Новости Крым. Андрей Киреев

На месте происшествия работают специалисты. Корабль более 20 лет не выполняет боевых задач. Ранее обсуждался вопрос создания музея на базе подводной лодки.

Затопление могло произойти из-за плохого технического состояния плавдока, эксплуатация которого была невозможна.

Большой плавучий док СПД-16 был заложен в 1938 на Николаевском судостроительном заводе. Он предназначался для ремонта подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн.







Воскресенье, 15 декабря 2019 г. 92

Источник: Портал Информер