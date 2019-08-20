В Севастополе утонули двое мужчин

В Севастополе двое мужчин утонули на пляжах города. Первое происшествие случилось в районе пляжа «Инжир» в Балаклавском районе, второе – в районе Любимовки (Северная сторона). Тела обнаружили спасатели. Об этом сообщает Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя.

«В 15 метрах от берега на глубине 9 метров в гроте было обнаружено тело мужчины в гидрокостюме. Спасатели произвели извлечение тела и транспортировали его к месту передачи полиции. На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета. Впоследствии личность мужчины была установлена», – сообщает пресс-служба Центра по поводу происшествия на Инжире.

Второй несчастный случай произошёл между пляжами Учкуевка и Люимовка, где утонул 23-летний мужчина, который отдыхал с другом. По погодным условиям поиск его тела перенесли на следующий день.

«Тело утонувшего мужчины было найдено и извлечено из воды. На место происшествия прибыла служба 102 и судмедэксперты», – отметили в пресс-службе.





Вторник, 20 августа 2019 г. 128

Источник: Портал Информер