В Севастополе участником ДТП стал четырехлетний пассажир

Мальчик находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут, что помогло избежать ему тяжелых травм при столкновении двух транспортных средств.

В понедельник вечером 31-летний водитель автомобиля Рено, двигаясь по автодороге Севастополь – порт Камышовая бухта со стороны Фиолентовского шоссе, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с автомобилем Ниссан под управлением 39-летней жительницы Севастополя.

В результате происшествия два пассажира автомобиля Рено, в том числе несовершеннолетний пассажир, и водитель автомобиля Ниссан с различными травмами были доставлены в больницу.

По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция предупреждает, что самые частые причины гибели детей-пассажиров, это ДТП в результате выезда на полосу встречного движения и превышения скорости. Вина в подобных происшествиях всегда лежит на взрослых участниках дорожного движения, причем, как правило, это родители или близкие родственники пострадавшего ребенка, которые грубо нарушили Правила дорожного движения, превысили установленное ограничение скорости, выехали на полосу встречного движения, перевозили детей в автомобиле без автокресла, не пристегнув их ремнями безопасности.

Родители должны позаботиться не только о грамотном выборе детского удерживающего устройства и фиксации ребенка в нем, но и правильно выбрать наиболее безопасное место в салоне автомобиля, где будет размещаться маленький пассажир.

Как уже неоднократно отмечали в Госавтоинспекции, самое безопасное место для установки детского кресла в автомобиле – среднее место на заднем сидении. Самое небезопасное – переднее пассажирское сиденье.

Госавтоинспекция Севастополя призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, особенно если в салоне находится ребенок или несколько детей.





Вторник, 6 августа 2019 г. 2

Источник: Портал Информер