В Севастополе хотят запустить аэроэкспресс до аэропорта Симферополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал о том, что правительство намерено оценить рентабельность запуска гражданских рейсов на аэродром Бельбек, готово рассмотреть альтернативные варианты, например, запуск аэроэкспресса в Симферополь, где расположен единственный аэропорт Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас мы изучаем вопрос, пока нет ответа, будет ли полноценный гражданский аэропорт [на Бельбеке]. Может, экономически будет выгоднее сделать скоростное сообщение по типу аэроэкспресса в Симферополь. Это около часа пути, комфортабельный поезд, интернет, возможность регистрации на железнодорожном вокзале», — отметил Развожаев.По его словам, объем инвестиций в создание гражданской инфраструктуры на Бельбеке очень большой, пока нет ясности, насколько это целесообразно.

Если же будет принято решение о запуске рейсов на Бельбек, то он продолжит принимать и военные самолеты, то есть будет аэродромом двойного назначения.Для сведения, военный аэродром Бельбек существует с 1941 года. Во второй половине 1980-х годов взлётно-посадочная полоса была расширена, обслуживались только правительственные самолёты. В декабре 2002 года аэропорт получил лицензию на международные авиаперевозки. С 2002 по 2007 год Бельбек обслужил только около 50 тысяч пассажиров, после – Минобороны Украины отказалось продлить договор о совместном использовании аэродрома.

Ранее планировалось, что военный аэродром Бельбек после строительства необходимой инфраструктуры будет принимать гражданские самолеты: чартерные рейсы и малые борта деловой авиации. Аэропорт является структурой АО «Международный аэропорт «Симферополь», доля в уставном капитале принадлежит правительству Севастополя. Построить аэровокзал, рассчитанный на обслуживание до 20 пассажиров в час, планировалось в 2019-2020 году.







Понедельник, 21 октября 2019 г. 389

Источник: Портал Информер