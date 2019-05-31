В Севастополе цены на квартире выше, чем в Крыму

Цены на квартиры в Севастополе выше, чем в Республике Крым.

Особенно заметна разница, когда речь идёт о вторичном рынке недвижимости. Такие данные мониторинга цен в первом квартале этого года приводит управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю.

«В Республике Крым на конец первого квартала 2019 года средняя цена квартиры на первичном рынке жилья составила 62 382 рублей за 1 квадратный метр общей площади, по городу Севастополю – 65 766, на вторичном рынке жилья средняя цена по Республике Крым – 58 432 рублей за 1 квадратный метр общей площади, по городу Севастополю – 72 458 рублей», – сообщает Крымстат.

Напомним, что в апреле этого года средняя цена квадратного метра в квартирах Крыма составила 75 618 рублей, в домах — 48 981 рубль: подорожание в обоих случаях составило 6% за год.

По данным аналитиков компании «Авито Недвижимость», больше всего в Крыму за год после открытия моста подорожали многокомнатные квартиры (плюс 14 %), а также дома площадью более 250 квадратных метров (плюс 30 %).

«Земля и дома в Крыму остаются самыми дорогими в стране (средняя цена по итогам первого квартала 2019 года составляет 1,8 миллиона и 8 миллионов рублей соответственно)», — отмечается в материалах компании.

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