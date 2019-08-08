В Севастополе чествовали работников строительной отрасли

8 августа 2019     10
В Севастополе чествовали работников строительной отрасли

День строителя – профессиональный праздник работников строительной отрасли, который отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.

Впервые День строителя праздновали в СССР 12 августа 1956 года. 6 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя». После распада СССР эта традиция в некоторых постсоветских республиках была утрачена. Лишь Россия, Армения, Белоруссия, Кыргызстан и Украина продолжают отмечать «День строителя».

Строитель – это уникальный человек, способный оставить свой след в истории.

Сегодня в Севастополе возводятся новые дома и жилые микрорайоны, здания школ, детских садов, больниц, спортивных комплексов, парки и скверы. И всё это благодаря архитекторам и проектировщикам, инженерам и технологам, геодезистам и прорабам, монтажникам и бетонщикам, каменщикам и многим другим специалистам строительной отрасли.

В преддверии Дня строителя в Севастополе чествовали созидателей и вручали им благодарности за нелёгкий труд. 


Четверг, 8 августа 2019 г. 320

Источник: Портал Информер

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