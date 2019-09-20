В Севастополе чиновники завысили стоимость оборудования для школ на 7 млн рублей

20 сентября 2019     13
В Севастополе чиновники завысили стоимость оборудования для школ на 7 млн рублей

На официальном сайте городского суда появилась информация о том, что в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы виновными признаны должностные лица ГКУ «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений Севастополя».

Судом установлено, что начальник и заместитель ГКУ «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений Севастополя»,  вступив в сговор с поставщиком товаров ООО «Дрофа – Новая школа» (г. Москва),  при проведении закупки оборудования для оснащения кабинетов химии и физики образовательных учреждений города в рамках реализации государственной программы «Развитие образования в городе Севастополе на 2017-2020 годы» приобрели необходимое оборудование по завышенной более чем на 7 миллионов рублей стоимости, что повлекло за собой причинение ущерба бюджету на вышеуказанную сумму.Факт злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего существенное нарушение охраняемых законом интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, был установлен сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Согласно приговору Ленинского районного суда Севастополя, виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 чт. 285 УК РФ,  определены следующие меры наказания: начальнику управления назначено 1,5 года лишения свободы условно с 2 годами испытательного срока, заместителю – 1 год лишения свободы условно с 1 годом испытательного срока. Также судом удовлетворен иск прокуратуры Севастополя о возмещении нанесенного должностными лицами ущерба в размере 7 миллионов рублей.

Севастопольский городской суд проверил приговор в апелляционном порядке и оставил его без изменения.


Пятница, 20 сентября 2019 г. 360

Источник: Портал Информер

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