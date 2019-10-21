В Севастополе школьники чаще попадают под колёса автомобилей вечером в среду

За 9 месяцев текущего года в Севастополе в дорожно-транспортных происшествиях пострадали более 70 детей в возрасте до 16 лет.

Из них 19 сами нарушили правила дорожного движения.«С начала 2019 года на дорогах нашего города увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали дети в возрасте до 16 лет.

За девять месяцев произошло 50 ДТП по вине водителей, в которых получили ранения 55 детей. Нередко юные пешеходы и велосипедисты сами становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий.

По причине нарушения ими правил дорожного движения ранения получили 19 несовершеннолетних», – сообщила пресс-служба севастопольской Госавтоинспекции.

С 21 октября по 5 ноября автоинспекторы проводят городскую акцию «Осенние каникулы» под девизом «Соблюдаю ПДД везде: на дороге и во дворе!».

Полицейские организуют профилактические акции, рейды, лектории для детей и родителей в местах массового отдыха населения, площадки для проведения «минуток безопасности» и видеолекториев в образовательных организациях города. Автоинспекторы усилят контроль нарядами дорожно-патрульной службы за соблюдением водителями режимов движения вблизи общеобразовательных организаций и мест массового пребывания детей.

Как отмечают в Госавтоинспекции, в Севастополе школьники чаще всего попадают под колеса автомобилей вечером в среду.







Понедельник, 21 октября 2019 г. 553

Источник: Портал Информер