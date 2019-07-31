В Севастополе эвакуировали сотрудников МЧС

Сотрудники Главного управления МЧС России по Севастополю отработали действия по эвакуации в случае пожара.

2019 год в МЧС России объявлен годом предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание уделить профилактике пожаров и иных происшествий, повысить культуру безопасности населения, помочь представителям различных социальных групп усвоить и закрепить навыки самоспасения – в соответствии с такими задачами специалисты чрезвычайного ведомства ежедневно проводят просветительские и тренировочные мероприятия.

31 июля действия по эвакуации из административного здания в случае пожара отработал коллектив главного управления МЧС России по Севастополю.

По сигналу тревоги сотрудники должны были как можно скорее покинуть рабочие места. Организованными группами, без суеты, согласно плану эвакуации и соответствующим инструкциям, проследовать на улицу.

Собравшись перед фасадом Главного управления, участники тренировки подвели итоги. Отработка показала, что коллектив успешно выполнил эвакуацию, проявив при этом слаженность и оперативность.





Среда, 31 июля 2019 г. 50

Источник: Портал Информер