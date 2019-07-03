В Севастополе юный гость похитил дорогое украшение

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 45-летняя жительница Севастополя. Женщина рассказала, что у неё похитили ювелирные изделия стоимостью 112 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 18-летний местный житель.

Установлено, что во время отсутствия заявительницы её дочь пригласила домой своих знакомых. Пока компания веселилась, один из парней обнаружил в шкафу ювелирные изделия и решил воспользоваться удобным случаем. Он тайно похитил украшения и скрылся.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.