В Севастополе 1 июля начнут работать два медицинских кластера

1 июля в Севастополе будет завершена реорганизация медицинских учреждений. Об этом в ходе заседания Общественного совета при Департаменте здравоохранения сообщил первый заместитель директора ведомства Владислав Нусинов.

Он напомнил, что в сентябре 2018 года при участии организаторов здравоохранения, сотрудников медорганизаций и общественных деятелей прошёл Первый стратегический медицинский консилиум Севастополя. Были определены проблемы отрасли и пути их решения. В конце декабря были подписаны два документа – концепция развития здравоохранения и «дорожная карта» по развитию государственной системы здравоохранения до 2024 года.

«На протяжении полугода проводились заседания рабочих групп с участием главных врачей, юридических и кадровых служб, представителей фонда ОМС, надзорных органов. Все предусмотренные законодательством требования соблюдены, реорганизация учреждений вышла в финальную фазу. С 1 июля начнут работать два медицинских кластера. В состав Первой городской больницы войдут взрослые поликлиники горбольниц № 2 и № 3. К пятой больнице присоединятся детские поликлиники второй и третьей больниц, «Детская поликлиника № 2» и «Детский центр медицинской реабилитации», – напомнил Владислав Нусинов.

Он добавил, что все объёмы медицинской помощи – и в первичном звене, и в стационарах – будут сохранены, сокращения коечного фонда также не произойдёт.

«Новая структура будет работать по принципу филиалов. Исторические наименования – у нас две больницы носят имена Николая Пирогова и Даши Севастопольской – будут сохранены. Для пациентов в смысле прикрепления к поликлиникам ничего не меняется – разделение на участки сохраняется и прикрепляться заново не нужно.

Зато направления к врачам, особенно узким специалистам, станет проще получить благодаря бесшовной маршрутизации внутри единого юридического лица, объединению материально-технической, лабораторной, диагностической базы. В ближайшее время диагностическая база севастопольской медицины будет существенно расширена благодаря закупкам нового оборудования за счёт средств Москвы. Кроме того, уже скоро будет внедрён новый продукт – единая электронная медицинская карта севастопольца», – уточнил зам. директора департамента здравоохранения.

Владислав Нусинов добавил, что штат сотрудников больниц и поликлиник будет сохранён, все мероприятия по переводу проведены в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Сотрудники взрослых поликлиник приняты в новые медучреждения через перевод. Работников педиатрической службы городских больниц № 2 и № 3 принимают на новое место после увольнения с предыдущего места работы; в соответствии с законодательством, всем будут выплачены компенсации за неиспользованные отпуска.

Как сообщалось ранее, правительство Севастополя продолжит привлечение новых специалистов-медиков. Укрепление кадрового потенциала здравоохранения будет продолжено за счет целевого набора в Севастопольский медицинский колледж, развития взаимодействия с ведущими медицинскими вузами страны.

Создание медицинских кластеров даст положительный экономический эффект за счёт сокращения простоя оборудования, исключения повторных и необоснованных анализов и процедур, снижения себестоимости исследований, централизованной закупки лекарств и оборудования, формирования единой базы обеспечения питания в стационарах. Все это позволит высвободить деньги на повышение зарплат медицинским работникам и улучшение условий приема больных.

Напомним, во втором полугодии 2018 года началась масштабная модернизация медучреждений. В настоящее время заканчиваются капитальные ремонты в поликлиниках на ул. Супруна и ул. Геннериха. Завершён капремонт стационара городской больницы № 6 на ул. Умрихина, в здании будет расположено отделение сестринского ухода. Начались ремонты в детской поликлинике городской больнице № 4 и в фельдшерско-акушерском пункте села Андреевка.

За несколько ближайших лет будут отремонтированы практически все объекты здравоохранения. Кроме того, согласно государственной целевой программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, будут построены девять новых учреждений: три больницы, три поликлиники и три подстанции скорой медицинской помощи.