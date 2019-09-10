В Севастопольский винодельческий завод поставлено современное оборудование

В этом году Севастопольский винодельческий завод приобрел высокотехнологичное итальянское оборудование для переработки винограда.

По словам специалистов, благодаря современной технике переработка винограда при меньшем давлении будет производиться с более высокой скоростью, что значительно сократит время прессования и снизит уровень окисленности продукта.

Качество нового оборудования сегодня проверили и. о. заместителя губернатора Севастополя Владимир Базаров и глава департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.



«Севастопольский винодельческий завод в 2014 году перешел в собственность города в достаточно плачевном состоянии.

На сегодняшний день предприятие работает без сбоев, производит полный цикл работ по закладке и переработке винограда. Благодаря новому оборудованию в сезон будет обрабатываться до трех тысяч тонн винограда.Стоит отметить, что наш завод производит игристые вина исключительно из местного винограда – поэтому эти вина высоко ценятся с позиции «цена-качество». В целом, отрасль виноградарства в Севастополе развивается достаточно динамично. В этом году мы впервые получили урожай с виноградников, заложенных после воссоединения Севастополя с Россией», – сказал Владимир Базаров.

В текущем году валовый сбор винограда с виноградников Севастопольского винзавода ожидается на уровне 2,5 тыс. тонн. Кроме того, планируется закупка свежего винограда для переработки из соседних хозяйств. Таким образом, всего на предприятии будет выпущено 2,5 млн бутылок игристых и шампанских вин. «Новое итальянское оборудование – это современный пневматический пресс. Современное оборудование позволяет более деликатно отпрессовать сок и получать качественные виноматериалы. Вместимость каждого пресса порядка 30 тонн, что позволяет переработать весь виноград, который выращивается на предприятии», – сказал директор по производству севастопольского завода шампанских вин Рем Акчурин.





Вторник, 10 сентября 2019 г. 89

Источник: Портал Информер