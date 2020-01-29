В «Севастопольский Морской банк» будет введена временная администрация

Центральный банк Российской Федерации принял решение о санации (финансовой поддержке) АО «Севастопольский Морской банк» и назначил его основным инвестором РНКБ Банк (ПАО). Об этом 29 января сообщила пресс-служба Банка России.

«Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО «Севастопольский Морской банк» (Севастополь). Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с Агентством по страхованию вкладов в качестве инвестора будет привлечен РНКБ Банк (ПАО)», — говорится в сообщении пресс-службе Банка России.Уточнили, на период передачи банка инвестору вводится временная администрация. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов Севастопольского морского банка не вводится. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.

Ранее комитет банковского надзора Банка России утвердил план участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства Севастопольского морского банка.







Среда, 29 января 2020 г. 162

Источник: Портал Информер