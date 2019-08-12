В севастопольский роддом поступят современные аппараты ИВЛ

На этой неделе во втором роддоме севастопольской городской больницы №5 ожидается поставка современных аппаратов искусственной вентиляции легких для новорожденных.

Особенностью закупленного оборудования является то, что оно может использоваться для младенцев, родившихся с экстремально низкой массой тела.

Аппараты ИВЛ предоставят им необходимую поддержку, защитят головной мозг, легкие и другие развивающиеся органы.

Разработчики оборудования отмечают возможность персонализации проводимой искусственной вентиляции легких.

Специальный режим позволит проводить вентиляцию, полностью синхронизированную с нерегулярным респираторным паттерном новорожденного. Каждый дыхательный цикл подстраивается под физиологичный дыхательный цикл малыша.

Новое оборудование поможет докторам родильного дома создать для младенцев все условия для их спокойного сна и роста, минимизируя риски для физического и умственного развития.





Понедельник, 12 августа 2019 г. 468

Источник: Портал Информер