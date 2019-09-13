В севастопольской больнице из-за отключения света умерла женщина

Департамент здравоохранения Севастополя выясняет причины смерти женщины с диагнозом “инсульт” в городской больнице №3. Об этом журналистам сообщил и.о.директора департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцев, передает РИА Новости Крым.

Женщина находилась в палате интенсивной терапии после инсульта.

Ее родственники считают, что она умерла из-за отключения света, поскольку медики без электричества не могли оказать ей надлежащую помощь.

“С этим надо разобраться. Надо понимать причин и факторы, влияющие на ситуацию, их может быть много, с этим мы разберемся и примем меры”, – сказал Шеховцев.

По его словам, на балансе медицинских учреждений сегодня порядка 70 резервных источников электропитания.

“Все они в рабочем состоянии. Они предназначены для операционных, реанимаций. В этой больницы нет реанимации, нет операционных”, – добавил он.

В настоящее время в севастопольской горбольнице № 3 проходит ремонт, в связи с чем периодически наблюдаются отключения электроэнергии.





Пятница, 13 сентября 2019 г. 107

Источник: Портал Информер