В севастопольской бухте Омега появятся новые общественные пространства

На месте недостроев, заброшенных и замусоренных участков в районе пляжа бухты Омега появятся современные общественные пространства – парки, объекты детского досуга, игровые площадки. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

22 августа врио губернатора совершил рабочую поездку в Гагаринский район.

«В связи с большим количеством заброшенных объектов, замусоренной территорией, которая никак не используется, более разумно на этом месте разместить благоустроенные общественные пространства, столь необходимые в микрорайоне Античный.

На мой взгляд, больше никакой антропогенной и строительной нагрузки в бухте Омега уже быть не должно. А все проработанные решения касательно вида общественных пространств в бухте будут вынесены на общественные обсуждения», – сообщил Михаил Развожаев.

Земельные участки, на одном из которых расположена недостроенная гостиница, будут выкуплены у собственников за счет государства. Расходы на это, по словам главы региона, будут заложены либо в бюджет Севастополя на следующий год, либо включены в ФЦП.

Много замечаний возникло у Михаила Развожаева к оператору пляжа в бухте Омега. Организация, выигравшая конкурс на содержание территории, не исполняет своих прямых обязательств: для отдыхающих не созданы комфортные условия, акцент в «благоустройстве» сделан преимущественно на торговых точках.

«Как мне сегодня докладывали, в проекте, который заявлялся на конкурс, обустройство пляжа, объектов торговли – все выглядело цивилизованно. Но теперь, когда конкурс выигран, мы видим, что красивый проект остался на бумаге. По факту, проход не облагорожен, асфальт старый, все разбито, мусор везде валяется.

Если организация свои заявленные планы не собирается реализовывать, значит, с ними контракт будет расторгнут, будем выбирать другого ответственного, который будет настроен привести пляж в соответствующий цивилизованный вид с акцентом на максимальный комфорт отдыхающих на пляже», – сказал Михаил Развожаев.

В рабочей поездке также приняли участие и.о. заместителя губернатора Владимир Базаров и руководители профильных департаментов.





Четверг, 22 августа 2019 г. 535

Источник: Портал Информер