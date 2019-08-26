В Севастопольской инфекционной больнице нет мест

26 августа 2019     18
В Севастопольской инфекционной больнице нет мест

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о. директора департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов сообщил о том, что в городской инфекционной больнице нет свободных мест.

«У нас имеется информация, что инфекционная больница переполнена. Доложите обстановку», — обратился к подчинённому врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Инфекционная больница вместимостью 202 койки, из них 6 коек – реанимационные. На сегодняшний день больница практически полностью заполнена – 198 пациентов лежит. Информация, которая прошла в социальных сетях, частично соответствует действительности. Больница бывает заполнена под завязку. Длительность ожидания очень высокая, надо перепроверить, мы проведём служебную проверку. Не сталкивался, не слышал, чтобы так длительно ожидали», — сказал Шеховцов.

«Не понимаю, как могут долго ждать люди с инфекционными заболеваниями», — поинтересовался Развожаев.

«Жители зачастую не обращаются в первичное звено — поликлинику, а сразу идут в инфекционную больницу. На это мы продолжаем обращать внимание. Конечно, здесь должна вестись просветительская работа. Когда большой наплыв самотеком в больницу родителей с детьми, создается ощущение большой очереди, хотя там больше сопровождающих, чем пациентов. Больница не рассчитана на одновременное поступление большого количества детей, в частности», — добавил чиновник.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил чиновника увеличить количество коек в больнице и привлечь сторонних специалистов, если это возможно. В летний сезон в Севастополе традиционно увеличивается число заболеваний кишечными инфекциями.


Понедельник, 26 августа 2019 г. 131

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе
Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе. …


В Севастопольской инфекционной больнице нет мест
В Севастопольской инфекционной больнице нет мест

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о. директора департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов сообщил о том, что в городской инфекционной больнице нет …


Басист из США назвал Крым раем
Басист из США назвал Крым раем

Басист американского коллектива The Selwyn Birchwood Band, который выступает на фестивале Koktebel Jazz Party, Дональд Райт назвал Крым раем. Об этом сообщает РИА …


В Южном военном округе начались масштабные командно-штабные учения
В Южном военном округе начались масштабные командно-штабные учения

Как сообщает пресс-служба ЮВО, на разных этапах в них будут участвовать 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе 30 …


В правительстве Севастополя объяснили, почему образуются очереди в инфекционной больнице
В правительстве Севастополя объяснили, почему образуются очереди в инфекционной больнице

Департамент здравоохранения Севастополя проведет проверку по поводу очередей в приемном покое инфекционной больницы. Об этом сегодня сообщил  и.о. директора Департамента …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты