В Севастопольской инфекционной больнице нет мест

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о. директора департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов сообщил о том, что в городской инфекционной больнице нет свободных мест.

«У нас имеется информация, что инфекционная больница переполнена. Доложите обстановку», — обратился к подчинённому врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Инфекционная больница вместимостью 202 койки, из них 6 коек – реанимационные. На сегодняшний день больница практически полностью заполнена – 198 пациентов лежит. Информация, которая прошла в социальных сетях, частично соответствует действительности. Больница бывает заполнена под завязку. Длительность ожидания очень высокая, надо перепроверить, мы проведём служебную проверку. Не сталкивался, не слышал, чтобы так длительно ожидали», — сказал Шеховцов.

«Не понимаю, как могут долго ждать люди с инфекционными заболеваниями», — поинтересовался Развожаев.

«Жители зачастую не обращаются в первичное звено — поликлинику, а сразу идут в инфекционную больницу. На это мы продолжаем обращать внимание. Конечно, здесь должна вестись просветительская работа. Когда большой наплыв самотеком в больницу родителей с детьми, создается ощущение большой очереди, хотя там больше сопровождающих, чем пациентов. Больница не рассчитана на одновременное поступление большого количества детей, в частности», — добавил чиновник.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил чиновника увеличить количество коек в больнице и привлечь сторонних специалистов, если это возможно. В летний сезон в Севастополе традиционно увеличивается число заболеваний кишечными инфекциями.





Понедельник, 26 августа 2019 г. 131

Источник: Портал Информер