В севастопольской школе водолазов состоялся очередной выпуск

Около 100 курсантов Севастопольского филиала объединенного учебного центра Военно-морского флота успешно сдали экзамены и получили квалификацию «Водолаз». Они убыли к местам прохождения службы на все флоты и Каспийскую флотилию.

«В рамках экзамена молодые водолазы-спасатели демонстрировали экзаменационной комиссии полученные навыки по погружению в водолазном снаряжении на глубины до 20 метров, по выполнению подводных сварочных и других видов работ, а также знание и порядок подачи сигналов из-под воды о состоянии водолаза и выполняемых им действиях», – сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Практическая часть экзамена проходила в акватории Черного моря на специальном водолазном полигоне. Объективный контроль за действиями курсантов под водой осуществлялся с использованием телеуправляемого подводного аппарата.

Севастопольский филиал объединенного учебного центра проводит обучение с присвоением квалификации водолаза-глубоководника или водолаза специального назначения с допуском к работе на глубинах до 60 метров.







Суббота, 7 декабря 2019 г. 34

Источник: Портал Информер