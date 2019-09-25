В севастопольской школе открыто футбольное поле

В приемке нового спортивного объекта приняли участие и.о. директора департамента образования и науки Игорь Белозеров, представители Ленинского муниципального округа, руководство и педагогический состав учреждения.

«Школа №45 славится своими спортивными достижениями. Сегодня мы увидели, какое количество ребят профессионально занимается спортом. Мы заложили спортивное ядро в виде площадки для занятий легкой атлетикой, мини-футболом и волейболом. Конструкция и технические возможности площадки позволяют заниматься на ней круглогодично.

Кроме этого, в школе провели капитальный ремонт, сделали малый спортивный зал для занятий единоборствами – это направление в школе пользуется особой популярностью. Стоит отметить, что в этом году новые спортивные площадки были открыты и в других школах города», – сказал Игорь Белозеров.

Также в текущем году в школе № 45 капитально отремонтированы актовый зал, столовая и пищеблок, малый зал для самбо – их откроют ко Дню учителя.

«К Дню учителя школа получит обновленный зал с большой сценой, новыми окнами и качественным полом. Все косметические работы в стадии завершения», – отметил Игорь Белозеров.

Глава ведомства также подчеркнул, что до конца текущего года в образовательных учреждениях города и сельской зоны появятся еще семь новых спортивных площадок.





Среда, 25 сентября 2019 г. 53

Источник: Портал Информер