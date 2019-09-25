В севастопольской школе открыто футбольное поле

25 сентября 2019     18
В севастопольской школе открыто футбольное поле

В приемке нового спортивного объекта приняли участие и.о. директора департамента образования и науки Игорь Белозеров, представители Ленинского муниципального округа, руководство и педагогический состав учреждения.

«Школа №45 славится своими спортивными достижениями. Сегодня мы увидели, какое количество ребят профессионально занимается спортом. Мы заложили спортивное ядро в виде площадки для занятий легкой атлетикой, мини-футболом и волейболом. Конструкция и технические возможности площадки позволяют заниматься на ней круглогодично.

Кроме этого, в школе провели капитальный ремонт, сделали малый спортивный зал для занятий единоборствами – это направление в школе пользуется особой популярностью. Стоит отметить, что в этом году новые спортивные площадки были открыты и в других школах города», – сказал Игорь Белозеров.

Также в текущем году в школе № 45 капитально отремонтированы актовый зал, столовая и пищеблок, малый зал для самбо – их откроют ко Дню учителя.

«К Дню учителя школа получит обновленный зал с большой сценой, новыми окнами и качественным полом. Все косметические работы в стадии завершения», – отметил Игорь Белозеров.

Глава ведомства также подчеркнул, что до конца текущего года в образовательных учреждениях города и сельской зоны появятся еще семь новых спортивных площадок. 


Среда, 25 сентября 2019 г. 53

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Гостиница Софии Ротару в Ялте никому не нужна
Гостиница Софии Ротару в Ялте никому не нужна

В отеле, который принадлежит Софии Ротару, практически нет постояльцев. Сейчас снять номер с почти с 50% скидкой может любой желающий. Об этом пишет издание starhit.ru. …


Почему туристы тонут в Крыму?
Почему туристы тонут в Крыму?

С начала года сотрудники МЧС оказали помощь на воде 88 отдыхающим, еще 62 человека погибли. Об этом заявил начальник Центра государственной инспекции по маломерным …


Суд Киева заочно вынес приговор крымскому коллеге за измену Украине
Суд Киева заочно вынес приговор крымскому коллеге за измену Украине

12 лет лишения свободы за государственную измену – такой приговор вынес судье Верховного суда Республики Крым Святошинский районный суд Киева. …


К Дню учителя лучшие педагоги Севастополя получат премии
К Дню учителя лучшие педагоги Севастополя получат премии

Размер губернаторской премии – 50 тысяч рублей. На сцене Севастопольского русского драматического театра имени Луначарского, в преддверии Дня учителя, отметят …


Объем инвестиций в проекты Башкирии составит 1,5 миллиарда рублей
Объем инвестиций в проекты Башкирии составит 1,5 миллиарда рублей

Общий объем инвестиций Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) в шесть инвестпроектов Республики Башкортостан составит 1,5 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты