В севастопольской школе прошел урок самообороны

25 января 2020     8
В севастопольской школе прошел урок самообороны 20 и 23 января по инициативе РОО «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Севастополя» и Севастопольского филиала Российского Союза Боевых Искусств (РСБИ), в рамках проекта «Сердце лидера: спортивный Севастополь», конкурса «Лидеры России», в школе № 26 им. Е.М. Бакуниной были проведены уроки самообороны для учащихся начальных и старших классов.                                                    
Спортивную акцию проводили главный тренер сборной Севастополя по «ММА» Захар Кучерявый, а помогал ему в проведении урока один из ведущих спортсменов федерации «ММА» Севастополя, мастер спорта по  армейскому рукопашному бою Александр Хоронженко.Сама тренировочная часть была составлена из спотивной разминки, захватов и уходов от ударов, а также отработаны многие упражнения, развивающие силу, ловкость и выносливость. Свое участие в организации тренировки внес и наш друг Рамиль Шавалиев.                                                                                   

«Подобные уроки самообороны проводятся регулярно, начиная с 2017 года, и уже стали хорошей традицией, прививая у наших детей любовь к спорту и здоровому образу жизни, развивая нашу молодежь в духе патриотизма, любви к своему городу и нашему Отечеству, быть сильным не только телом, но и духом», – сказал президент федерации «ММА», руководитель севастопольского «РСБИ» Сергей Кот.                                                                                  

Напомним, что ранее спортсмены из федерации СБЕ (ММА) уже проводили спортивные акции («Зарядка с чемпионом», Всероссийская акция флеш-моб в поддержку Олимпийской сборной  России, Всероссийский день ходьбы на Малаховом кургане). Ребятам были вручены благодарственные дипломы Олимпийского комитета России.

Источник: Портал Информер

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