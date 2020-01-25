В севастопольской школе прошел урок самообороны

Спортивную акцию проводили главный тренер сборной Севастополя по «ММА» Захар Кучерявый, а помогал ему в проведении урока один из ведущих спортсменов федерации «ММА» Севастополя, мастер спорта по армейскому рукопашному бою Александр Хоронженко.Сама тренировочная часть была составлена из спотивной разминки, захватов и уходов от ударов, а также отработаны многие упражнения, развивающие силу, ловкость и выносливость. Свое участие в организации тренировки внес и наш друг Рамиль Шавалиев.
«Подобные уроки самообороны проводятся регулярно, начиная с 2017 года, и уже стали хорошей традицией, прививая у наших детей любовь к спорту и здоровому образу жизни, развивая нашу молодежь в духе патриотизма, любви к своему городу и нашему Отечеству, быть сильным не только телом, но и духом», – сказал президент федерации «ММА», руководитель севастопольского «РСБИ» Сергей Кот.
Напомним, что ранее спортсмены из федерации СБЕ (ММА) уже проводили спортивные акции («Зарядка с чемпионом», Всероссийская акция флеш-моб в поддержку Олимпийской сборной России, Всероссийский день ходьбы на Малаховом кургане). Ребятам были вручены благодарственные дипломы Олимпийского комитета России.
Источник: Портал Информер