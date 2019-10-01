В Севастопольском госуниверситете представили центр сельхозкомпетенции

1 октября 2019     27
В Севастопольском госуниверситете представили центр сельхозкомпетенции

В Севастопольском государственном университете прошла презентация Автономной некоммерческой организации «Севастопольский центр сельхозкомпетенции», организованная для сельхозтоваропроизводителей и фермеров региона.

Центр был учрежден в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», который реализуется в Севастополе с начала текущего года. «Центр возьмет на себя организацию образовательных программ, семинаров и других мероприятий, направленных на развитие малых форм хозяйствования в аграрной отрасли региона. Кроме того, наши специалисты будут вести мониторинг и анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и сельской кооперации, зарегистрированных на территории города Севастополя», – отметил директор «Севастопольского центра сельхозкомпетенции» Александр Масалов. Севастопольский центр сельхозкомпетенции уже оказывает консультационную и методологическую поддержку сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам. Специалисты центра помогают потенциальным участникам государственной программы города Севастополя в подготовке бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов начинающих фермеров. Также центр оказывает юридическую помощь в решении земельных вопросов, организации предпринимательской деятельности, в вопросах взаимодействия с финансовыми организациями.


Вторник, 1 октября 2019 г. 1929

Источник: Портал Информер

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