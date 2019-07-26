В севастопольском детском саду дети спят на полу (ФОТО)

В редакцию “ИНФОРМЕРа” обратилась жительница Севастополя по имени Ирина (контактные данные есть в редакции).
Она рассказала об ужасающей обстановке, сложившейся в детском садике «Аришв», расположенном по адресу: г. Севастополь, ул.Водная,1.
Вот ее слова:
«Хочу обратиться к Вам за помощью и инициацией проверки в частном детском садике «Аришв», расположенном по адресу: г. Севастополь, ул.Водная,1. В нем не соблюдаются установленные нормы СЭС по закупкам и хранению продуктов питания, в связи с этим мой ребёнок и другие дети получают пищевые отравления. В таком же саду на ост.Техническая дети не имеют кроваток и спят на полу».
Редакция «ИНФОРМЕРа» обращается к правительству Севастополя и соответствующим службам, просит проверить эту информацию и принять незамедлительные меры для исправления ситуации и привлечении виновных к ответственности.
Пятница, 26 июля 2019 г. 2737
Источник: Портал Информер