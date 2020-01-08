В севастопольском ДКР отметили Рождество

7 января в светлый праздник Рождества, сотни мальчишек и девчонок озарили сиянием счастливых глаз, звонким смехом и радостными голосами площадь Дворца культуры рыбаков. Этот замечательный день дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг вечных духовных и нравственных ценностей.

В этот день к новогодней елке ДКР севастопольцы приходят семьями и приглашают друзей на народное гуляние.

Увлекательный интерактив закружил гостей ДКР в веселом хороводе. Праздничным настроением, атмосферой добра и волшебства зарядили участников торжества артисты и творческие коллективы Дворца культуры рыбаков.

«Рождество — это день всепрощения, светлых чувств, день, когда торжествуют любовь. Это большой семейный праздник, особенный своей чудесной атмосферой, теплотой любящих сердец, заботой и лаской самых близких и родных. Пусть сбудутся желания, загаданные в эту ночь, а в вашем доме всегда царят мир, лад и благополучие!», — поздравила всех директор Дворца культуры рыбаков Татьяна Зенина.







Среда, 8 января 2020 г. 59

Источник: Портал Информер