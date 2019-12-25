В севастопольском ДКР прошла премьера спектакля «Стойкий оловянный солдатик»

25 декабря во Дворце культуры рыбаков состоялось одно из главных событий уходящего года – премьера спектакля «Стойкий оловянный солдатик» Театра имени Кукол.

Режиссером новой уникальной постановки выступил руководитель театра Артем Макеев.

Особенно символично, что премьера состоялась в День рождения театра, который празднует 5 лет со дня основания.

Уже более 10 спектаклей вышли из-под мастерской руки художественного руководителя и каждый из них подарил детям и взрослым не только положительные эмоции, но и яркие запоминающиеся впечатления от интересных, по-новому представленных известных всему миру историй и сказок.

«Каждый год наш замечательный театр радует гостей Дворца новыми постановками, свежими идеями и неповторимой атмосферой чудес. Пусть вдохновение и дальше не покидает ваш творческий коллектив, а новые проекты продолжат воплощаться в жизнь», — поздравила всех директор Дворца культуры рыбаков Татьяна Зенина.

«Стойкий оловянный солдатик», поставленный по мотивам сказки Г.Х. Андерсена, находил свое воплощение в мультипликации и театральных постановках немалое количество раз.

Но в форме театра теней традиционный сюжет предстает перед зрителем в новом уникальном формате. Артем Макеев утверждает, что такая постановка стала вызовом для него, но, в первую очередь, увлекла своей сложностью и неповторимостью. Это возможность для зрителя наблюдать не только за развитием сюжета, но и увидеть, как она создавалась.

Это история о том, как настоящая любовь преодолевает любые препятствия, встающие на пути главных героев, как вера в чудо и смелость горячего сердца побеждают зло.

Волшебство теней завораживает с первых минут спектакля и не отпускает до самого финала. Своей настоящей жизнью живут сценические декорации, увлекающие в путешествие по уютным улицам или морским глубинам с его обитателями.

Отличительной особенностью постановки считается также уникальная возможность для гостей попробовать себя в роли актера театра теней. Интересная задумка художественного руководителя Артема Макеева состоит в том, чтобы донести до зрителей спектакля, что свой небольшой теневой театр может сделать каждый, нужно лишь немного постараться и с вдохновением подойти к этой идее.

Настоящее путешествие в круговорот сказочных событий ждут каждого гостя Дворца культуры рыбаков. Театр имени Кукол приглашает всех на спектакль «Стойкий оловянный солдатик» за новыми положительными эмоциями, яркими воспоминаниями и сказочным настроением.







Среда, 25 декабря 2019 г. 365

Источник: Портал Информер