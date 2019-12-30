В севастопольском ДКР прошла церемония награждения участников конкурса «Наряжаем елку вместе»

В последние дни декабря во Дворце культуры рыбаков на церемонию награждения собираются участники конкурса «Наряжаем елку вместе».

В 2019 году в конкурсе, полюбившемся большим и маленьким севастопольцам, приняли участие более 100 воспитанников детских садов, школ, детско-юношеских клубов. 28 декабря в библиотеке Дворца культуры рыбаков было по-праздничному красиво и людно.

Посреди каминного зала — украшенная совершенно необыкновенными игрушками новогодняя ель. На стенах — панно из батика (картин, написанных на мокром шелке). На столах и стеллажах — всевозможные фигурки животных, сказочных героев, красавицы елочки, среди них символы прошлого, нынешнего и грядущего Новых годов.

Обязательный атрибут любого новогоднего праздника — Дед Мороз и Снегурочка. И все это не куплено в магазине, а сделано с большой фантазией руками детей, родителей, воспитателей и педагогов.

Гирлянды из войлока, дерева, мягкие игрушки из ткани и папье-маше, стекло и тесто, превращенные умелыми руками в уникальные украшения, — вся эта красота выставлена на всеобщее обозрение и восхищение.

Ребята, участники конкурса, и их воспитатели и педагоги из детско-юношеских клубов «Юность», «Дружба», «Маяк», «Вдохновение», «Горизонт», «Надежда», общеобразовательных школ №15, 34, 37, школы-гимназии №10, детских дошкольных учреждений №24, №88 получили в этот предпраздничный день благодарности за активное участие в мероприятиях Дворца культуры рыбаков.

Прозвучали поздравления с наступающим Новым 2020 годом. И приятным подарком для всех гостей стало приглашение на премьеру «Сказки о хрустальной туфельке». Праздник получился веселый и с яркими впечатлениями.







Понедельник, 30 декабря 2019 г. 71

Источник: Портал Информер