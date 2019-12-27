В Севастопольском лесничестве найдены нарушения законодательства

27 декабря 2019     24
В Севастопольском лесничестве найдены нарушения законодательства

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение требований законодательства о государственной службе и противодействии коррупции в государственном казенном учреждении «Севастопольское лесничество». Выявлены случаи предоставления недостоверных сведений о доходах и имуществе.

«Так в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не указывались сведения об открытых банковских счетах и размере денежных средств на них. Кроме этого, некоторыми сотрудниками не предоставлены сведения о своих доходах, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

По результатам проверки природоохранной прокуратурой в адрес директора ГКУ «Севастопольское лесничество» внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Ранее прокуратура сообщала о недостоверных сведениях, которые указывали в декларациях о доходах сотрудники Госавтоинспекции.



Пятница, 27 декабря 2019 г. 40

Источник: Портал Информер

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