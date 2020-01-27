В севастопольском правительстве отмалчиваются! Ветераны шлют письмо в правительство РФ

Очевидно, что Ольга Тимофеева, продвинутая в правительство Севастополя Алексеем Чалым, и другие его протеже будут исполнять круг обязанностей, очерченных бизнесменом.

Как известно, у этого олигарха есть идея фикс – установить памятник белоэмигрантам, которые в 1920 году покинули Крым. Таковы его идеологические приоритеты. Понятное дело, ему будут помогать в этом назначенцы в правительстве.

Неужели врио губернатора, чиновник федерального уровня, также попал под его влияние? Вспомним, что на закладке камня в основание памятника, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны в России, врио губернатора пообещал приложить все усилия, чтобы памятник появился в 2020 году.

Вспомним также, что в первоначальном варианте идея олигарха, поддержанная бывшим министром культуры Мединским, воплощалась в название «памятник примирения». Но возмущение севастопольцев было столь велико, что было выбрано нейтральное название, хотя суть не изменилась – «в память о соотечественниках, вынужденных покинуть родину в ноябре 1920 года».

Как мы знаем, у президента России совсем другие приоритеты, поэтому 2020 год – это Год Памяти и Славы в нашей стране. И посвящён памяти тех, кто защищал свою Родину в Великой Отечественной войне.

В севастопольском правительстве так и не пообещали ветеранам приложить все усилия, чтобы создать мемориал, посвященный защитникам Севастополя 1941-1942 годов, в определенные сроки. А ведь именно это было бы главным подарком севастопольским ветеранам к 75-летию Великой Победы. Они мечтают об этом многие годы.

Поэтому для продвижения этой великой мечты севастопольские ветераны обратились к вновь назначенному министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Публикуем текст письма за подписью участника Великой Отечественной войны Константина Кржеминского.

«Уважаемая Ольга Борисовна!

Ветераны Севастополя с удовлетворением встретили сообщение о том, что Министерство культуры возглавили Вы. Часто в городе российской военно-морской славы бывал Ваш предшественник. Его, в основном, интересовала лишь одна дата из истории нашего города – 14 ноября 1920 года – белый исход.

Нас тревожит главный вопрос – восстановление исторической справедливости к Севастополю.

Вкратце остановимся на важной не только для Севастополя, но и для всей России проблеме. Город, созданный по инициативе великого Суворова А.В. императрицей Екатериной Великой, как военно-морская база Черноморского флота, всегда был, есть и будет честью и гордости военно-морской славы нашей державы. Нам до сих пор стыдно за то, что наш город, без нашего ведома, как в канувшие в Лету времена крепостного права, был отдан чужому, явно не дружественному России государству.

На протяжении 23 лет жители города, достойного поклонения, совместно с Черноморским флотом оставались частью нашего Отечества, жили и действовали во имя России.

Ветераны города постоянно отстаивали право на родной русский язык, выступали против бандеризации и возрождения неофашизма. Школам присваивались имена Героев Советского Союза, создавались школьные музеи. В дни наших государственных праздников проводились встречи поколения победителей с учащимися детских садов, школ, средних и высших учебных учреждений. 9 мая превращался в день народного ликования и единства. Была построена аллея городов-героев, сохранён Пост №1, несение службы на котором было честью для учащихся города.

После развала страны Советов создавалась законодательная база, в которой не оказалось Севастополя. В результате, до настоящего времени, несмотря на поручение президента России Путина В.В. от августа 2017 года, Севастополь остаётся единственным городом-героем, в котором до настоящего времени нет музейно-мемориального комплекса, увековечивающего подвиг 250 дневного подвига защитников города от превосходящих сил врага в 1941-1942 годах. Тщетно искать этот подвиг в школьных учебниках, музеях страны, посвящённых Победе, его нет и в ФЗ-32 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Надеемся, что с Вашей помощью все эти проблемы будут успешно решены.

Поздравляем Вас с высоким назначением на ответственный и трудный пост.

Нашему президенту Путину В.В., государственнику и патриоту, нужны верные помощники. Надеемся, что Вы будете именно такой. Для построения Великой России нам нужны граждане – патриоты. На примерах белой гвардии, которая воевала против нашего народа в одном строю с нашими «друзьями» из Великобритании, Франции и других государств, воспитать патриотов невозможно! Примером в патриотическом воспитании должно быть служение Родине поколения победителей.

Разрешите выразить надежду на понимание и поддержку Севастополя по его возвращению в историю Великой Отечественной войны. Это имеет особое значение накануне 75-летней годовщины Победы над европейским фашизмом. С праздником!

Мы также надеемся, что в правительстве Российской Федерации услышат голос ветеранской организации Севастополя и восстановят историческую справедливость».

Источник: Портал Информер