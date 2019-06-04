В севастопольском театре юного зрителя стартовал парад сказок

Завораживающие сюжеты, интересная и необычная подача материала, сказочные спектакли, созданные в различных жанрах, виртуозная игра актеров – все это ждет юных зрителей в севастопольском ТЮЗе, где в третий раз проходит Всероссийский фестиваль театрального творчества для детей «Сказочное королевство».

1 июня состоялось торжественное открытие этого проекта, который с каждым годом расширяет свою географию. Показать свое мастерство приехали коллективы из Майкопа, Мариинска, Ульяновска, Элисты, Санкт-Петербурга, Москвы, Евпатории, Симферополя, Севастополя. Фестиваль, проходящий в рамках проекта «Культура малой Родины», поддержало правительство Севастополя.

И это не на словах, а на деле – субсидия, выделяемая на фестиваль, в этом году увеличилась в три раза до 3 миллионов рублей.

Среди многочисленных гостей «Сказочного королевства», пришедших поздравить и поддержать проект – начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий: «Сказочное королевство – это то, о чем мечтают дети и взрослые. Сказка сопровождает нас всю жизнь. Мы все о чем-то мечтаем. Огромное спасибо директору ТЮЗа Андрею Маймусову. Это при нем зарождался фестиваль. Начинали с 3 городов, сейчас уже 8 субъектов РФ и 9 городов. Спасибо всему коллективу театра за такое подвижничество, за то, что они именно в Севастополь привлекают лучшие ТЮЗы страны. Мы становимся центром тюзовской работы».–>

Много добрых слов было сказано со сцены и в адрес Заслуженного деятеля искусств Украины и Заслуженного деятеля искусств Севастополя художественного руководителя театра Людмилы Оршанской, которая в этот день празднует день рождения. В честь любимого художественного руководителя актеры и зрители устроили настоящий флешмоб, одновременно включив фонарики на телефонах.

Николай Краснолицкий: «ТЮЗ и Людмила Евгеньевна понятия неразделимые. При ней все зарождалось, она сделала то, во что никто раньше не верил, потому, что не было ничего. Сама судьба подсказала ей в каком направлении двигаться. И вот сегодня мы выходим на Всероссийскую арену».–>

В этот день все гости фестиваля почувствовали себя в Сказочном королевстве. Даже официальная часть торжества не была скучной, на сцене рядом с придворными каждый чувствовал себя непринужденно и весело. После завершения торжественной части гостей ждал сюрприз – вне конкурсной программы показ спектакля «Малахитовая шкатулка» по мотивам сказок Павла Бажова.

Юные зрители будут иметь возможность всю неделю наслаждаться игрой мастеров сцены. Маленькие театралы увидят 12 спектаклей, попробуют свои силы в творческой пластилиновый мультилаборатории Виктора Карпиловского, создав мультипликационные сюжеты. В завершение фестиваля планируется показать пластилиновый мультфильм, созданный участниками творческих мастерских. Кроме этого, в Сказочном королевстве гостей радушно встретят фото- и видеозоны, творческие встречи, мастер-классы и лаборатория театроведения.

7 июня, на церемонии закрытия фестиваля, свою оценку труду актеров и режиссеров дадут взрослое и детское жюри, после чего победителям вручат грамоты и призы.

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