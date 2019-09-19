В Севастополь прибудут еще девять машин скорой помощи

Правительство Севастополя приняло решение о заключении государственного контракта на поставку автомобилей «скорой помощи». Постановление утверждено 19 сентября на заседании правительства.

«Девять автомобилей получаем – поставка до конца года», – сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Врио губернатора Михаил Развожаев дал ему поручение обратить внимание на отдалённые районы города при распределении новых машин между подстанциями «скорой помощи».

В настоящее время в Севастополе постоянно дежурят 28-30 бригад медиков, которые оказывают неотложную помощь.

Медики осуществляют до 450 выездов в сутки. В 2018 году в учреждении проведены мероприятия по внедрению принципов бережливого производства. В работу оперативного отдела и выездных бригад внедрена современная автоматизированная система управления станцией скорой медицинской помощи.

В марте 2019 года на линии вышли 18 новых машин «скорой помощи». Благодаря полному обновлению автопарка учреждения, ранее использовавшаяся техника была передана в медицинские организации региона для внутренних и служебных перевозок больных, врачей, оборудования и медикаментов.

Специалисты, работающие в “Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф”, несмотря на большую нагрузку, особое внимание уделяют техническому обслуживанию автомобилей, которые всё время должны находиться в исправном состоянии.

Диспетчерская служба “скорой помощи” принимает все вызовы, которые распределяются по территориальному принципу и в зависимости от наличия свободных бригад.

В приоритете – это экстренные вызовы по угрожающим жизни поводам. Благодаря электронным программами контроля передачи вызовов, облегчается процесс распределения.

Если ранее бригады прибывали на экстренный вызов в течение 20 минут в 65 % случаев, то к концу 2018 года этот показатель вырос до 82,5%.





Четверг, 19 сентября 2019 г. 63

Источник: Портал Информер