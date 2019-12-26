В Севастополь прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга

В 9:25 утра на вокзал Севастополя прибыл первый пассажирский поезд с материковой части России. По пути в Севастополь он прошел по Крымскому мосту. На перроне его встречали несколько сотен человек. Первых гостей, прибывших по железной дороге, приветствовали представители городских властей и местные жители.На перроне поезд встретили оркестр и ансамбль песни и пляски Черноморского флота.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и глава Ростуризма Зарина Догузова поприветствовали на вокзале Симферополя первый прибывший в Крым через мост поезд «Таврия» и продолжили на нем путь до Севастополя, чтобы лично оценить пассажирский состав.

«Событие эпохальное, на самом деле, и те решения, которые наш президент принял, и строители, которые исполнили эту мечту крымчан и, я думаю, всех россиян, заслуживают огромного уважения. Сегодня крымчане, вы видите, встречают (первый поезд) с хорошим настроением с утра, и многие, на самом деле, встречают даже не пассажиров, а поезд – настолько это сегодня ожидаемое событие для Республики Крым», – сказал перед отправлением Сергей Аксёнов.

Он сообщил, что заранее договорился с Михаилом Развожаевым и Зариной Догузовой о поездке на «Таврии» в Севастополь.

«Мы едем вместе сегодня, посмотрим, как в поезде кормят и так далее», – добавил глава Крыма.

Аксёнов отметил, что прибытие первого поезда с материка оживило вокзал крымской столицы.

«Мы уже пять лет не помнили, когда было такое движение на вокзале, особенно в такое время. Поэтому для нас, без преувеличения сказать, историческое событие. Слышите, даже ура кричат? Это все не постановочное, коллеги, мы не договаривались, честное слово», — рассказал Аксенов.

Глава Крыма также успел пообщаться с пассажирами первого поезда, которые рассказали о комфортности состава и других впечатлениях.

<!-- -->

«Мы встретились на вокзале в Симферополе. Там была потрясающая атмосфера, люди с флагами – российскими триколорами, также как у нас здесь, встречали поезд. Мы проехали на первом поезде! Впечатления самые замечательные, всё было подготовлено блестяще: комфортабельный, новый, современный поезд. Все люди счастливы – железнодорожное сообщение восстановлено», – рассказал о своих впечатлениях Михаил Развожаев.

Зарина Догузова сказала, что также приглашает на полуостров туристов: путешествие железной дорогой – это очень романтично. Она проехала на поезде полтора часа, но и этого хватило, чтобы получить незабываемые впечатления.

«Эмоции переполняют. Прежде всего, это чувство гордости за свою страну и чувство благодарности тем тысячам строителей, которые на протяжении четырёх лет своими натруженными руками строили изо дня в день круглые сутки этот мост», – отметила она.

Напомним, что поезд Санкт-Петербург–Севастополь вышел из северной столицы 23 декабря. Он пробыл в пути чуть больше 42 часов и 26 остановок. Всего в вагонах – около 600 человек, в том числе 33 члена поездной бригады.

Источник: Портал Информер