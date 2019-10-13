В «Севастополь телеком» проходят обыски

В компании «Севастополь телеком», которая предоставляет в городе услуги телефонной связи и интернета, прошли обыски и выемка документов. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах Южного федерального округа пишет ТАСС.

«Сотрудники правоохранительных органов проводили обыски и выемку документов в «Севастополь телекоме», — сказал собеседник агентстваПо какому делу проводились эти мероприятия, он не уточнял.

Гендиректор «Севастополь телеком» Ростислав Громов эту информацию комментировать отказался. «У нас все хорошо», — сказал он ТАСС.

«Севастополь телеком» фактически является монополистом на предоставление услуг фиксированной связи в Севастополе, обеспечивая телефонную связь и доступ в интернет.

В частности, компания предоставляет связь для предприятий и населения, а также обеспечивает спецсвязь для органов исполнительной, законодательной и судебной власти.







Воскресенье, 13 октября 2019 г. 462

Источник: Портал Информер