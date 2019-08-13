В СевГУ состоялся первый набор будущих виноградарей и виноделов

В рамках реализации приоритетного проекта «Терруар «Севастополь» в Севастопольском государственном университете прошел первый набор на обучение специалистов для виноградарской и винодельческой отраслей.

По данным приемной комиссии, по итогам проведения вступительного испытания для поступающих на магистратуру по направлению «Садоводство» на бюджет принято 13 человек.

На направление «Менеджмент», профиль «Управление виноградарским и винодельческим предприятием» будет принято на бюджет 10 человек. Всего вступительное тестирование проходило 42 человека.

«Несколько человек из проходивших тестирование и не прошедших по баллам на бюджет, как мы ожидаем, поступят на коммерческое или заочное обучение. На 10 августа на заочное отделение магистратуры подали документы 9 человек. Окончание приема документов состоится 18 ноября. По бакалавриату заочное отделение в этом году не предусмотрено», – рассказал руководитель департамента агротехнологий Института развития СевГУ Андрей Кузьмин.

Кроме того, в рамках реализации приоритетного проекта «Терруар «Севастополь» в регионе на базе СевГУ создан первый в России университетский учебно-научный полигон элитного виноградарства.

На это правительство Севастополя выделило Севастопольскому государственному университету участок площадью 25 га, который находится в районе села Осипенко, в трех километрах от берега моря. Университет закупит уникальное для России оборудование, чтобы преподавать курс почвоведения, с которого начнется обучение студентов.

Студенты будут изучать все этапы производства вина, в том числе правильный выбор бутылки, пробки и этикетки. Отдельный курс будет посвящен рекламе продукта и экономике виноделия.

«Подготовка высококвалифицированных кадров – важнейший аспект в развитии агропромышленного комплекса города Севастополя. Надеемся, что благодаря совместной работе с СевГУ в рамках приоритетного проекта «Терруар «Севастополь» нам удастся не только насытить отрасль виноградарства и виноделия региона «местными» специалистами, но повысить среди жителей Севастополя привлекательность работы в сфере сельскохозяйственного производства», – отметил исполняющий обязанности директора департамента сельского хозяйства Максим Большенко.





Вторник, 13 августа 2019 г. 78

Источник: Портал Информер