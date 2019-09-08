В севизбиркоме работает информационный центр

8 сентября 2019     41
В севизбиркоме работает информационный центр

В целях освещения хода избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания города Севастополя второго созыва в Единый день голосования 8 сентября 2019 года в Севастопольской городской избирательной комиссии будет работать информационный центр.

Подход к прессе председателя Севастопольской городской комиссииДаниленко Сергея Андреевича планируется в 8:30, 11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 21:00.

В информационном центре в режиме онлайн будет осуществляться трансляция хода голосования на 83 избирательных участках города Севастополя.

Информационный центр располагается по адресу: ул. Ленина, дом 3 каб. 13.

Начало работы информационного центра с 8:00 до 21:00.


Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 110

Источник: Портал Информер

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