В «Севэлектроавтотрансе» создана рабочая группа для разрешения конфликтной ситуации

На государственном унитарном предприятии «Севэлектроавтотранс имени Круподёрова» создана рабочая группа из числа сотрудников. Они будут еженедельно встречаться с представителями органов исполнительной власти, чтобы контролировать решение рабочих вопросов трудового коллектива. Об этом журналистам рассказал и.о. вице-губернатора Владимир Базаров после встречи на предприятии.

«Я пообещал, что еженедельно буду приезжать и отслеживать, как будут решаться вопросы – мойка (транспортных средств), столовая, туалеты на конечных остановках для кондукторов и водителей. Важно навести порядок в автобусном подразделении – там есть неразбериха. Все вопросы заурядные: столовая (её отсутствие), не отапливаемые цеха, не объяснённая система заработной платы», – заявил Базаров.

Он также заявил журналистам, что отдельные сотрудники пытаются разжечь скандал, втягивая в это СМИ. При этом проблем с увольнениями на предприятии нет.

«Есть один спорный вопрос, мы с ним договорились разобраться, – это начальник отдела кадров. Разберёмся, есть ли несправедливость, но предпосылки к этому есть», – добавил и.о. вице-губернатора.

Базаров пообещал, что разберётся и с системой формирования плана по оплате проезда пассажирами – не должно быть разницы между наличным и безналичным расчётом.

Напомним, что ранее и.о. губернатора Михаил Развожаев поручил и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорю Титову встретиться с трудовым коллективом госпредприятия.

Это стало следствием многочисленных проблем на предприятии о которых, в частности, писал и “ИНФОРМЕР”.





Среда, 25 сентября 2019 г. 263

Источник: Портал Информер