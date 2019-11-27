В селе Орлиное завершается строительство детского сада

27 ноября 2019     15
В селе Орлиное завершается строительство детского сада

Готовность нового корпуса детского садика №43 в селе Орлиное составляет 82%. Об этом сообщил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов подчеркнул, что работы контролируются ежедневно. Для этого на объект прикреплен отдельный сотрудник капстроя.

«Сегодня оценили готовность нового корпуса детского дошкольного учреждения. Все помещения уже готовы под оклейку обоев, здание прогрето. Подрядная организация зарекомендовала себя с хорошей стороны. Могу уверенно сказать, что работу сдадим в срок – к концу декабря, в следующем году обеспечим полную функциональность садика», – сообщил Илларион Гапицонов.

Дополнительный корпус детского сада в селе Орлиное рассчитан на 120 мест. Дошкольное учреждение имеет шесть групповых ячеек для дневного размещения детей от 1,5 до 6 лет. После окончания строительства корпуса он будет работать как единое учреждение на 240 мест.

Дополнительный корпус оснащен спортивным и музыкальным залами. Для прогулок и отдыха предусмотрены площадки с теневыми навесами, сама территория будет озеленена и распределена на зоны. Для маломобильных групп детский сад обеспечен пандусами.

Стоит отметить, что в настоящее время в Севастополе также ведется строительство нового детского сада по улице Симонок.

Напомним, ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручал департаменту капитального строительства применять штрафные санкции к подрядчикам, срывающим стройки.



Среда, 27 ноября 2019 г. 46

Источник: Портал Информер

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