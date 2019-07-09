В сентябре на избирательные участки придут только 27% севастопольцев

9 июля 2019     23
В сентябре на избирательные участки придут только 27% севастопольцев

Редакция “ИНФОРМЕРа” получила в свое распоряжение данные социологического опроса, который провела известная московская компания по заказу одной из политических сил Севастополя.

Согласно данным этого исследования, лишь 27% севастопольцев, имеющих право участвовать в голосовании, намерены проголосовать на выборах депутатов Законодательного собрания 8 сентября 2019 г.

59% опрошенных жителей Севастополя заявили, что они не интересуются выборами в Законодательное собрание и не следят за ходом избирательной кампании, а также не обсуждают предстоящие выборы в своей семье, с друзьями и знакомыми.

Лишь 14% опрошенных, сообщила, что они видели как на улице проходит сбор подписей за  кандидатов, однако готовность поставить подпись в поддержку того или иного кандидата, заявили лишь 4% участников опроса.

Согласно данным опроса, 28% севастопольцев проголосуют за “Единую Россию”, 19% – намерены отдать свои голоса КПРФ, 11% – готовы поддержать ЛДПР, 5% – “Справедливую Россию”.

Остальные партии набрали менее 3% голосов.

В отношении кандидатов-мажоритарщиков, голоса избирателей в исследовании распределились следующим образом:

– 78% граждан Севастополя, готовых принять участие в выборах будут голосовать за кандидата, в независимости от того  какой он партии принадлежит и кто его поддерживает;

– 14% избирателей в своем выборе будут руководствоваться партийной принадлежностью кандидата;

– 7% избирателей, отказались отвечать на этот вопрос или же не смогли назвать причины по которым они выберут своего избранника. 

Напомним, что на выборах губернатора Севастополя в 2017 году, явка избирателей составила 34,2%.

Источник: Портал Информер

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