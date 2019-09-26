В Сети смеются над фото Зеленского с Трампом из-за хитрости президента Украины

Владимир Зеленский опубликовал совместное фото с президентом США Дональдом Трампом.

Снимок стал поводом для активного обсуждения в Сети, после того как Зеленский выложил фотографию с Трампом в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Снимок был сделан после приема, который президент США традиционно устраивает для зарубежных гостей Генеральной ассамблеи ООН.

Зеленский со своей женой Еленой сфотографировался с Трампом и его женой Меланьей между флагом и гербом США.

В подписи Зеленский указал, что “пообщался” с четой Трамп на официальном приеме, а 25 сентября диалог “продолжится в рабочем режиме”.

Многие обратили внимание, что на фото Зеленский стоит шаг ближе к камере, чем остальные. Пользователи связали это с разницей в росте президентов Украины и США.

Однако политолог Геворг Мирзаян, прокомментировавший фото в программе “Кто против?”, заявил, что большее значение имеет нарушение протокола.

Он напомнил об инциденте с Трампом на саммите НАТО в мае 2017 года, когда тот грубо оттеснил премьера Черногории Душко Марковича, вставшего впереди президента США.





Четверг, 26 сентября 2019 г. 11

Источник: Портал Информер