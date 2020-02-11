В Симферополе автомобиль свалился в реку

Легковой автомобиль снес ограждения реки Малый Салгир в Симферополе и упал в воду. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Крым.

«Водитель совершил наезд на препятствие – ограждение – и упал в реку. Обошлось без пострадавших», – сообщили в ГИБДД.

В пресс-службе МВД по Республике Крым отметили, что авария произошла накануне в 23.40.

«Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка», – рассказали в ведомстве.

Фотографии с места происшествия опубликованы в сообществе автолюбителей в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста указывает, что происшествие случилось на проспекте Победы.

Автомобиль лежит в реке возле моста, расположенного за остановкой общественного транспорта «Улица Луговая».







Вторник, 11 февраля 2020 г. 17

Источник: Портал Информер