В Симферополе автомобиль свалился в реку

Легковой автомобиль снес ограждения реки Малый Салгир в Симферополе и упал в воду. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Крым.
«Водитель совершил наезд на препятствие – ограждение – и упал в реку. Обошлось без пострадавших», – сообщили в ГИБДД.
В пресс-службе МВД по Республике Крым отметили, что авария произошла накануне в 23.40.
«Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка», – рассказали в ведомстве.
Фотографии с места происшествия опубликованы в сообществе автолюбителей в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста указывает, что происшествие случилось на проспекте Победы.
Автомобиль лежит в реке возле моста, расположенного за остановкой общественного транспорта «Улица Луговая».
Вторник, 11 февраля 2020 г. 17
Источник: Портал Информер