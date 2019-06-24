В Симферополе внучка обокрала свою бабушку

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД в Крыму, с заявлением о краже в правоохранительные органы обратилась 82-летняя местная жительница. По ее словам, из ее квартиры неизвестные тайно похитили денежные накопления.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержана 31-летняя внучка заявительницы. Данная гражданка ранее была судима за имущественные преступления», — говорится в сообщении.

По словам внучки, она знала, что свои деньги бабушка прячет в диване.

«Воспользовавшись тем, что близкая родственница находилась на кухне, она похитила деньги, которые впоследствии потратила на собственные нужды», — отметили в республиканском МВД.

Против женщины возбуждено уголовное дело по п.в ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.