В Симферополе задержали торговца наркотиками

Полицейские Симферополя задержали 26-летнего молодого человека, который сделал в Симферополе две закладки с ЛСД и амфетамином. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Задержанный на одной из улиц города спрятал две закладки с наркотическим веществом. При личном досмотре у подозреваемого дополнительно были обнаружены и изъяты четыре полимерных свертка, а также один полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что изъятые вещества были направлены на экспертизу. Согласно заключению, они являются наркотическим средством «d-Лизергид» (ЛСД, ЛСД-25) массой 0,0048 грамма и амфетамином весом 0,980 грамма.

По данному факту возбужденно уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ – незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в значительном размере.

Согласно санкции статьи молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.







Вторник, 15 октября 2019 г. 78

Источник: Портал Информер