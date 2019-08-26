В Симферополе начали снос здания торгового центра «Куб»

26 августа 2019     13
В Симферополе начали снос здания торгового центра «Куб»

 

26 августа, в Симферополе начался демонтаж признанного незаконным строением здания торгового центра «Куб». Как сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов, снос продлится около полутора месяцев.

«25 июля вступило в законную силу решение Аппеляционного суда о признании данного объекта самовольно построенным. Сегодня администрация приступила к разборке данного здания. Ориентировочный срок работ по разборке составляет 5-6 недель», – сообщил журналистам Кабанов.

Евгений Кабанов

В настоящее время строители устанавливают ограждение вокруг незаконного здания. В первую очередь будет демонтирована кровля. По словам вице-премьера Крыма, после сноса здания, площадь возле Куйбышевского рынка будет благоустроена.

«Мы рассматриваем концепцию благоустройства территории. В любом случае, материалы рассмотрим на республиканском градостроительном совете. Пока в планах просто благоустройство территории, укладка тротуарной плитки, клумбы с цветами, скамейки, зона общественного отдыха», – добавил Евгений Кабанов.

Снос происходит за счет внебюджетных источников, собственник здания отказался участвовать в этом процессе.

В связи с работами по демонтажу торгового центра на две недели – до 9 сентября – ограничено движение на прилегающей к «Кубу» улице Тренева на участке от бульвара Франко до проспекта Кирова.

Снос торгового центра «Куб» в крымской столице изначально был назначен еще на 28 мая прошлого года. Однако Арбитражный суд Республики Крым принял обеспечительные меры в отношении торгового центра, и действие постановления администрации Симферополя о принудительном сносе объекта было приостановлено.

В апреле 2018 года суд приостановил работу торгового центра «Куб». Все незаконные объекты рядом с ним уже демонтированы.

В декабре 2018 года Арбитражный суд Центрального округа признал скандальный торговый центр самовольным строением.

Осенью прошлого года в администрации города показали концепцию реконструкции площади Куйбышева, где находится «Куб».

 


Понедельник, 26 августа 2019 г. 465

Источник: Портал Информер

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