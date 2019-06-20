В Симферополе нашли две отрубленные крокодильи головы (ФОТО, ВИДЕО)

Две головы крокодилов обнаружили жители Симферополя во дворе многоквартирного жилого дома по улице Воровского.

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Глава Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов сообщил СМИ Крыма, что найденные крокодильи головы предположительно принадлежали взрослым особям.

«Был сигнал нам и еще несколько сигналов (в правоохранительные структуры). Прокуратура Киевского района активно включилась. Наше звено ветразведки сразу выехало на место. Путем осмотра обнаружили две головы. Это головы предположительно взрослых особей, но это, вероятно, животные маленького размера», – заявил Иванов.

Он подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью людей находка не представляет. Специалисты Республиканского ветеринарного лечебно-профилактического центра на месте обнаружения голов провели дезинфекцию.

«Вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы. Все находится в режиме взаимодействия с правоохранителями. Массовой угрозы жизни и здоровью людей нет. Данный биоматериал находится в качестве вещественного доказательства на длительном хранении до принятия решения по сути», – добавил Иванов.

Он также уточнил, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными.

«По итогам работы на месте правоохранительных органов зафиксировано достаточно материалов для принятия решения прокуратурой для рассмотрения вопроса о возбуждения уголовного дела», – подчеркнул Иванов.

Глава республиканского ветеринарного ведомства также уточнил, что у правоохранительных органов уже есть информация о местонахождении остальных частей тела погибших крокодилов.