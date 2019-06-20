В Симферополе нашли две отрубленные крокодильи головы (ФОТО, ВИДЕО)

20 июня 2019     20
В Симферополе нашли две отрубленные крокодильи головы (ФОТО, ВИДЕО)

Две головы крокодилов обнаружили жители Симферополя во дворе многоквартирного жилого дома по улице Воровского.

Глава Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов сообщил СМИ Крыма, что найденные крокодильи головы предположительно принадлежали взрослым особям.

«Был сигнал нам и еще несколько сигналов (в правоохранительные структуры). Прокуратура Киевского района активно включилась. Наше звено ветразведки сразу выехало на место. Путем осмотра обнаружили две головы. Это головы предположительно взрослых особей, но это, вероятно, животные маленького размера», – заявил Иванов.

Он подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью людей находка не представляет. Специалисты Республиканского ветеринарного лечебно-профилактического центра на месте обнаружения голов провели дезинфекцию. 

«Вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы. Все находится в режиме взаимодействия с правоохранителями. Массовой угрозы жизни и здоровью людей нет. Данный биоматериал находится в качестве вещественного доказательства на длительном хранении до принятия решения по сути», – добавил Иванов.

Он также уточнил, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными. 

«По итогам работы на месте правоохранительных органов зафиксировано достаточно материалов для принятия решения прокуратурой для рассмотрения вопроса о возбуждения уголовного дела», – подчеркнул Иванов.

Глава республиканского ветеринарного ведомства также уточнил, что у правоохранительных органов уже есть информация о местонахождении остальных частей тела погибших крокодилов.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

В арт-кафе Дворца культуры рыбаков прошел поэтический вечер
В арт-кафе Дворца культуры рыбаков прошел поэтический вечер

19 июня в поэтическом театре Андрея Маслова «Башни из слоновой кости» в арт-кафе Дворца культуры рыбаков вновь собрались любители литературы, театра, живописи …


Операторы семь популярных пляжей Севастополя получили солидный штраф
Операторы семь популярных пляжей Севастополя получили солидный штраф

Операторы семь популярных пляжей Севастополя за различные нарушение получили штраф в размере 20% от суммы договора обеспечения, заключенного между операторами …


Севастопольская Виа-Феррата станет длиннее на 1,5 км
Севастопольская Виа-Феррата станет длиннее на 1,5 км

Осенью на фестивале «Большая Севастопольская тропа 2019» планируется открыть четвертый участок трассы активного туризма Виа-Феррата. Об этом “” рассказал президент …


Пассажирский "Боинг" из-за проблем с закрылками приземлился в Симферополе
Пассажирский "Боинг" из-за проблем с закрылками приземлился в Симферополе

Направлявшийся в Санкт-Петербург Boeing-747 приземлился в Симферополя из-за проблем с закрылками, сообщила пресс-служба аэропорта агенству “Интекфакс”. «Самолет благополучно сел. Пассажиры …


Налоговая Севастополя предупреждает, что отсрочка коснётся не всех
Налоговая Севастополя предупреждает, что отсрочка коснётся не всех

Вступил в силу Федеральный закон от 06.06.2019 № 129-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты