В Симферополе неизвестный устроил стрельбу в ломбарде

Вечером 23 января в Симферополе неизвестный мужчина пытался ограбить ломбард.

Около 19:20 (мск) ломбард «Удача» на улице Залесской подвергся нападению. Как сообщил Крымским новостям очевидец произошедшего, преступник был вооружен самодельным обрезом на один патрон. Примет нападавшего разглядеть не удалось, поскольку мужчина был одет в тёмную куртку с капюшоном, лицо закрывала бандана.

«Симферопольский Зорро» потребовал от сотрудницы открыть дверь в отделение, где размещены товары и касса. Недождавшись требуемого, грабитель открыл огонь по полунепробиваемому стеклу. Как отказалось, конструкция не устояла перед пулей. После чего мужчина покинул здание.

Помимо стекла пуля пробила стену ломбарда. Никто из посетителей и сотрудников магазина не пострадал. Грабитель успел скрыться до приезда полиции. Сведения о случившемся уточняются.

Пуля пробила стекло и стену

Источник: Крымские новости