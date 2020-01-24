В Симферополе неизвестный устроил стрельбу в ломбарде

24 января 2020     16
В Симферополе неизвестный устроил стрельбу в ломбарде Вечером 23 января в Симферополе неизвестный мужчина пытался ограбить ломбард.

Около 19:20 (мск) ломбард «Удача» на улице Залесской подвергся нападению. Как сообщил Крымским новостям очевидец произошедшего, преступник был вооружен самодельным обрезом на один патрон. Примет нападавшего разглядеть не удалось, поскольку мужчина был одет в тёмную куртку с капюшоном, лицо закрывала бандана.

«Симферопольский Зорро» потребовал от сотрудницы открыть дверь в отделение, где размещены товары и касса. Недождавшись требуемого, грабитель открыл огонь по полунепробиваемому стеклу. Как отказалось, конструкция не устояла перед пулей. После чего мужчина покинул здание.

Помимо стекла пуля пробила стену ломбарда. Никто из посетителей и сотрудников магазина не пострадал. Грабитель успел скрыться до приезда полиции. Сведения о случившемся уточняются.


Пуля пробила стекло и стену

Источник: Крымские новости

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе произошло ДТП с участием БТР и кроссовера «Volkswagen»
В Севастополе произошло ДТП с участием БТР и кроссовера «Volkswagen»

23 января на выезде из Казачьей бухты произошло ДТП с участием БТР и кроссовера «Volkswagen». Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. …


Школа и садик в ЖК «Доброгород» от «ИнтерСтрой»
Школа и садик в ЖК «Доброгород» от «ИнтерСтрой»

В Севастополе в районе ЖК «Доброгород» началось строительство новой школы и детского сада. Проект предусматривает возведение начальной школы на 240 …


В Симферополе неизвестный устроил стрельбу в ломбарде
В Симферополе неизвестный устроил стрельбу в ломбарде

Вечером 23 января в Симферополе неизвестный мужчина пытался ограбить ломбард. Около 19:20 (мск) ломбард «Удача» на улице Залесской подвергся нападению. …


На железнодорожном вокзале Симферополя задержан мужчина с патронами
На железнодорожном вокзале Симферополя задержан мужчина с патронами

Внимание сотрудников Крымского линейного управления МВД России на транспорте привлек мужчина, который пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Отряд, …


В выходные в Севастополе заработают пункты приема живых новогодних елок
В выходные в Севастополе заработают пункты приема живых новогодних елок

Завтра в Севастополе стартует экологическая акция “Ёлковорот”, посвящённая переработке и утилизации использованных новогодних деревьев. В субботу и воскресенье весь день …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты